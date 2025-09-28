Semplici | Milan-Napoli spero sia un grande match gli azzurri sono favoriti
Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha speso alcune parole su Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: semplici - milan
Semplici: “Il Milan si sta muovendo bene ma è indietro rispetto a …”
IL PARERE - Semplici: "Milan-Napoli partita bellissima, non è solo la sfida tra De Bruyne e Modric" https://ift.tt/HbladKs Vai su X
Semplici: “Milan-Napoli sarà uno spot per la nostra serie A. Bravo Conte a cambiare tatticamente” - facebook.com Vai su Facebook
Semplici pronostica: "Napoli favorito contro il Milan. Spero sia una partita spot per il calcio italiano" - Leonardo Semplici, allenatore, si è così espresso a Radio Kiss Kiss Napoli su Milan- Segnala milannews.it
Leonardo Semplici: “Milan-Napoli può essere uno spot per il calcio italiano” - Il Napoli arriva da un percorso più lungo, dalla vittoria dello scudetto, da un mercato all’altezza delle aspettative. Riporta msn.com