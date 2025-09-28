Semplici | Milan-Napoli spero sia un grande match gli azzurri sono favoriti

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha speso alcune parole su Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

semplici milan napoli spero sia un grande match gli azzurri sono favoriti

© Pianetamilan.it - Semplici: “Milan-Napoli spero sia un grande match, gli azzurri sono favoriti”

In questa notizia si parla di: semplici - milan

Semplici: “Il Milan si sta muovendo bene ma è indietro rispetto a …”

Semplici pronostica: "Napoli favorito contro il Milan. Spero sia una partita spot per il calcio italiano" - Leonardo Semplici, allenatore, si è così espresso a Radio Kiss Kiss Napoli su Milan- Segnala milannews.it

semplici milan napoli speroLeonardo Semplici: “Milan-Napoli può essere uno spot per il calcio italiano” - Il Napoli arriva da un percorso più lungo, dalla vittoria dello scudetto, da un mercato all’altezza delle aspettative. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Semplici Milan Napoli Spero