Sembra di essere a Jurassic Park ritrovamento shock in Argentina | c’è anche una sorpresa macabra

Non siamo nel film Jurassic Park e nemmeno in un videogioco ma in Argentina. Qui è avvenuto un ritrovamento scioccante che nascondeva una sorpresa Si ritorna sempre bambini quando si pensa ai dinosauri. Questi enormi esseri che si sono estinti prima che l’uomo arrivasse sulla terra incutono timore ma destano anche molta curiosità. Venire a conoscenza di nuovi ritrovamenti è sempre interessante soprattutto quando portano alla scoperta di alcune possibili nuove verità. In Argentina in una formazione geologica risalente al Cretaceo i paleontologi hanno scoperto in resti di un gigantesco megaraptor, un dinosauro molto più letale seppur simile al velociraptor (sbagliato) di Jurassic Park. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sembra di essere a Jurassic Park, ritrovamento shock in Argentina: c’è anche una sorpresa macabra

In questa notizia si parla di: sembra - essere

Il bug della sveglia colpisce di nuovo i Google Pixel e questa volta sembra essere ancora peggio

Nico Gonzalez Inter, cosa c’è di vero dietro le voci sull’esterno della Juve: il punto sul possibile affare. Il futuro dell’argentino sembra essere segnato

Bignami: “Avanti su premierato e giustizia. La sinistra? Sembra essere ancora diretta dai magistrati”

Sono solo i dati delle 12, è ancora molto lunga, ma forse se fossi nel centrosinistra vorrei vedere un'affluenza maggiore ad Ancona, visto che sembra tenere meglio nella parte Sud della regione (Fermo, Macerata, Ascoli) dove dovrebbe essere più forte il centr - X Vai su X

Quella della rigenerazione urbana sembra essere una strada condivisa sia a livello di politica nazionale che locale, potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per risolvere il problema abitativo. Ecco perché secondo Riccardo Pedrizzi - facebook.com Vai su Facebook

Jurassic Park sarà realtà? “Così facciamo rinascere dodo e mammut” - Più o meno, a giudicare dai piani della Colossal Biosciences, azienda americana che ha annunciato progressi “decisivi” nel suo ambizioso progetto: l’obiettivo è r ... Da padovanews.it

“Jurassic Park” rese possibile l’impossibile - L’11 giugno del 1993 uscì nei cinema nordamericani Jurassic Park, che in Italia sarebbe arrivato solo dopo l’estate. ilpost.it scrive