Selvaggia Lucarelli senza pietà a Ballando con le stelle | prende di mira la concorrente davanti a tutti

News TV. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle su Rai Uno ha debuttato con il botto. Non solo la pista si è animata grazie alle nuove star in gara, ma come da tradizione non sono mancati battibecchi esilaranti tra giuria e concorrenti. Milly Carlucci, impeccabile padrona di casa, ha confermato il quartetto di giudici: Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. E, inutile dirlo, il clima si è subito scaldato. Leggi anche: “Hai vinto tu”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly sorprende tutti Leggi anche: Incidente per Anna Moroni, l’annuncio da Caterina Balivo: come sta Selvaggia Lucarelli attacca senza filtri. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Selvaggia Lucarelli senza pietà a Ballando con le stelle: prende di mira la concorrente davanti a tutti

