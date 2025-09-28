Selvaggia Lucarelli a Martina Colombari | Mortacci hai sposato il calciatore dei miei sogni

La giornalista ha dato il suo giudizio sul prima ballo dell'ex Miss Italia e ha poi dato vita ad un siparietto che ha fatto sorridere il pubblico nel Teatro. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Selvaggia Lucarelli a Martina Colombari: “Mortacci, hai sposato il calciatore dei miei sogni”

In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli

Selvaggia Lucarelli mette ko Federica Panicucci e ha ragione: ecco cosa è successo

Ballando con le stelle: signora Coriandoli nel cast, maxi offerta a Cruciani per sfidare Selvaggia Lucarelli: la risposta

L’analisi di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso è spietata ma perfetta: ecco le sue parole

L'ex conduttrice Mediaset debutta a Ballando con le stelle e si rimette in gioco danzando con Pasquale La Rocca. La performance conquista la giuria, ma Selvaggia Lucarelli dice la sua: «Fai meno faccette» - X Vai su X

Selvaggia Lucarelli e i presunti finti “sold out” di Fedez . Ma Striscia già nel 2019 svelava i “tutto esaurito” farlocchi #Striscialanotizia Pinuccio #Fedez #SelvaggiaLucarelli - facebook.com Vai su Facebook

Martina Colombari, chi è e con chi balla - Martina Colombari è una delle concorrenti dell’edizione dei 20 anni di ‘Ballando con le Stelle’ dalle quali ci si aspetta di più tanto in termini di tasso di talento quanto dal punto di vista delle di ... Si legge su quotidiano.net

Martina Colombari, è già lite a Ballando: “Ma siamo all’asilo?”/ Frecciate a Barbara D’Urso e Nancy Brilli - Ballando con le Stelle 2025, Martina Colombari punzecchia le colleghe: “Ma siamo all’asilo? Segnala ilsussidiario.net