Selena Gomez sposa radiosa | dalla manicure soft pink al bob con boccoli scolpiti dal tocco retrò

Mood ultra romantico nel giorno del Sì. La popstar, che sabato ha sposato il produttore musicale Benny Blanco, ha sfoggiato un incarnato di porcellana, makeup in toni rosa soft e un caschetto tutto onde dai richiami vintage-chic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Selena Gomez sposa radiosa: dalla manicure soft pink al bob con boccoli scolpiti dal tocco retrò

In questa notizia si parla di: selena - gomez

Purple Fever: la manicure romantica di Selena Gomez

Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»

I 33 anni di Selena Gomez fra allenamento funzionale, dieta flessibile e salute mentale

Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati a Los Angeles #selenagomez #bennyblanco #nozze #28settembre - X Vai su X

Demi Lovato ha condiviso la sua reazione al fidanzamento di Selena Gomez con Benny Blanco e noi adoriamo vedere come le nostre girls si sostengono a vicenda #MTVCeleb #DemiLovato #SelenaGomez #BennyBlanco - facebook.com Vai su Facebook

Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco: l'abito da sposa della popstar è un sogno hollywoodiano - E sono arrivati: Selena Gomez ha detto «Sì, lo voglio» a Benny Blanco a Montecito in California con un abito da sp ... vanityfair.it scrive

L’abito da sposa di Selena Gomez, chi ha firmato il vestito ispirato all’epoca d’oro di Hollywood - Selena Gomez, per il matrimonio con il compagno Benny Blanco, ha scelto un lungo abito bianco in stile vecchia Hollywood, abbinato a gioielli di diamanti ... Da fanpage.it