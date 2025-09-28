Selena Gomez sposa Benny Blanco | tutte le foto delle nozze emozionanti

Le nozze di Selena Gomez: celebrazione e protagonisti dell’evento. La cantante e attrice Selena Gomez ha recentemente celebrato il suo matrimonio, un evento che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La cerimonia si è svolta in California, segnando un importante traguardo nella vita della star. In questo approfondimento vengono analizzati i dettagli più significativi riguardanti le nozze, gli ospiti presenti e le curiosità legate alla festività. Dettagli sulla cerimonia nuziale. Selena Gomez si è unita in matrimonio con il rapper, cantante e produttore discografico Benny Blanco. La coppia si conosce da circa due anni e, dopo un breve periodo di fidanzamento durato circa un anno, hanno deciso di coronare il loro amore con una cerimonia intima. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Selena Gomez sposa Benny Blanco: tutte le foto delle nozze emozionanti

