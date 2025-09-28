Selena Gomez la star di Only Murders in the Building sposa Benny Blanco | nozze da sogno a Santa Barbara

L'attrice e cantante, protagonista della quinta stagione della serie con Martin Short e Steve Martin, si è sposata con il produttore discografico. Selena Gomez e Benny Blanco sono convolati a nozze ieri nel corso di una cerimonia ricca di star a Santa Barbara, in California. La coppia si era promessa sposa nel dicembre 2024. Tramite un post su Instagram, Gomez e Blanco avevano annunciato la notizia del matrimonio, con una serie di foto e video particolarmente emozionanti sulla loro relazione. Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco Sul web sono già circolate le immagini del matrimonio, con i due sposi raggianti e abbracciati teneramente: Gomez ha indossato un elegante abito su misura in raso con scollo all'americana drappeggiato a mano e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Selena Gomez, la star di Only Murders in the Building sposa Benny Blanco: nozze da sogno a Santa Barbara

In questa notizia si parla di: selena - gomez

Purple Fever: la manicure romantica di Selena Gomez

Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»

I 33 anni di Selena Gomez fra allenamento funzionale, dieta flessibile e salute mentale

Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati a Los Angeles #selenagomez #bennyblanco #nozze #28settembre - X Vai su X

Demi Lovato ha condiviso la sua reazione al fidanzamento di Selena Gomez con Benny Blanco e noi adoriamo vedere come le nostre girls si sostengono a vicenda #MTVCeleb #DemiLovato #SelenaGomez #BennyBlanco - facebook.com Vai su Facebook

Selena Gomez, la star di Only Murders in the Building sposa Benny Blanco: nozze da sogno a Santa Barbara - L'attrice e cantante, protagonista della quinta stagione della serie con Martin Short e Steve Martin, si è sposata con il produttore discografico. Come scrive movieplayer.it

Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco: l'abito da sposa della popstar è un sogno hollywoodiano - E sono arrivati: Selena Gomez ha detto «Sì, lo voglio» a Benny Blanco a Montecito in California con un abito da sp ... Segnala vanityfair.it