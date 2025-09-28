Selena Gomez ha sposato Benny Blanco su Instagram le foto delle nozze
Sabato 27 settembre, Selena Gomez ha sposato il produttore discografico Benny Blanco, che frequentava dal 2023. Le foto delle nozze sono state condivise sull’account Instagram della cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’abito da sposa di Selena Gomez, chi ha firmato il vestito ispirato all’epoca d’oro di Hollywood - Selena Gomez, per il matrimonio con il compagno Benny Blanco, ha scelto un lungo abito bianco in stile vecchia Hollywood, abbinato a gioielli di diamanti ... Riporta fanpage.it