Selena Gomez ha sposato Benny Blanco | cerimonia intima e abito sobrio I due si sono conosciuti nel 2023

Alla fine è successo. Selena Gomez e Benny Blanco sono diventati marito e moglie sabato 27 settembre. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante e attrice 33enne su Instagram. Il post mostra una serie di foto e la didascalia “9.27.25” tra due cuori. I due si frequentavano dal 2023, il fidanzamento ufficiale è arrivato nel dicembre del 2024, il matrimonio dopo neanche un anno. La cerimonia si è svolta a Santa Barbara, in California. Prima di andare all’altare, Gomez ha festeggiato l’addio al nubilato con un party a Cabo San Lucas in Messico, mentre Blanco (produttore musicale) si è ritrovato con gli amici a Las Vegas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

