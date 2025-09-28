Selena Gomez ha sposato Benny Blanco | cerimonia intima e abito sobrio I due si sono conosciuti nel 2023
Alla fine è successo. Selena Gomez e Benny Blanco sono diventati marito e moglie sabato 27 settembre. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante e attrice 33enne su Instagram. Il post mostra una serie di foto e la didascalia “9.27.25” tra due cuori. I due si frequentavano dal 2023, il fidanzamento ufficiale è arrivato nel dicembre del 2024, il matrimonio dopo neanche un anno. La cerimonia si è svolta a Santa Barbara, in California. Prima di andare all’altare, Gomez ha festeggiato l’addio al nubilato con un party a Cabo San Lucas in Messico, mentre Blanco (produttore musicale) si è ritrovato con gli amici a Las Vegas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: selena - gomez
Purple Fever: la manicure romantica di Selena Gomez
Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»
I 33 anni di Selena Gomez fra allenamento funzionale, dieta flessibile e salute mentale
Selena Gomez ha sposato Benny Blanco, su Instagram le foto delle nozze - X Vai su X
Sabato 27 settembre 2025, a Montecito, tra le colline dorate californiane e il profumo discreto di eucalipto, Selena Gomez e Benny Blanco pronunceranno il fatidico "sì". La cerimonia – intima e studiata nei minimi dettaglia – sfugge ai cliché hollywoodiani: ness - facebook.com Vai su Facebook
Selena Gomez ha sposato Benny Blanco, su Instagram le foto delle nozze - Sabato 27 settembre, Selena Gomez ha sposato il produttore discografico Benny Blanco, che frequentava dal 2023 ... fanpage.it scrive
Selena Gomez sposa radiosa: dalla manicure soft pink al bob con boccoli scolpiti dal tocco retrò - La popstar, che sabato ha sposato il produttore musicale Benny Blanco, ha sfoggiato un incarnato di porcellana, makeup in toni rosa soft e un caschetto tutto on ... Come scrive vanityfair.it