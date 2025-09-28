Selena Gomez e Benny Blanco | Una Celebrazione Indimenticabile del Loro Matrimonio

Selena Gomez e Benny Blanco hanno ufficialmente celebrato il loro amore in una cerimonia da sogno, un evento indimenticabile che ha catturato l'attenzione dei fan e dei media. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Selena Gomez e Benny Blanco: Una Celebrazione Indimenticabile del Loro Matrimonio

In questa notizia si parla di: selena - gomez

Purple Fever: la manicure romantica di Selena Gomez

Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»

I 33 anni di Selena Gomez fra allenamento funzionale, dieta flessibile e salute mentale

La popstar e il produttore musicale pronti al sì in un weekend blindatissimo in California. Tra gli ospiti vip degli sposi ci sono Taylor Swift, migliori amica di Selena Gomez, oltre a Paris Hilton e il cast di Only Murders in the Building - X Vai su X

Demi Lovato ha condiviso la sua reazione al fidanzamento di Selena Gomez con Benny Blanco e noi adoriamo vedere come le nostre girls si sostengono a vicenda #MTVCeleb #DemiLovato #SelenaGomez #BennyBlanco - facebook.com Vai su Facebook

L’abito da sposa di Selena Gomez, chi ha firmato il vestito ispirato all’epoca d’oro di Hollywood - Selena Gomez, per il matrimonio con il compagno Benny Blanco, ha scelto un lungo abito bianco in stile vecchia Hollywood, abbinato a gioielli di diamanti ... Da fanpage.it

Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati [FOTO] - Attraverso Instagram, Selena Gomez ha annunciato il suo matrimonio con Benny Blanco ... Lo riporta lascimmiapensa.com