Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposato in California. La notizia, annunciata dalla stessa Gomez tramite un post su Instagram con la semplice ma eloquente didascalia “ 9.27.25 ”, ha fatto il giro del web, svelando i dettagli di un amore sbocciato e consolidato in due anni. La cantante e attrice 33enne e il produttore musicale 37enne hanno pronunciato il loro “sì” ieri, coronando una relazione iniziata con la conferma nel dicembre 2023 e l’annuncio del fidanzamento un anno dopo, nel dicembre 2024. Le immagini condivise da Selena Gomez mostrano la coppia in momenti di pura tenerezza: abbracci, mani intrecciate e sguardi complici che catturano l’essenza del loro legame. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Selena Gomez e Benny Blanco sposi: il ruolo inaspettato di Taylor Swift e il dettaglio culinario unico

