Selena Gomez e Benny Blanco sono marito e moglie nozze a LA

Tgcom24.mediaset.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di andare all'altare, Gomez ha festeggiato l'addio al nubilato con un party a Cabo San Lucas in Messico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

selena gomez e benny blanco sono marito e moglie nozze a la

© Tgcom24.mediaset.it - Selena Gomez e Benny Blanco sono marito e moglie, nozze a LA

In questa notizia si parla di: selena - gomez

Purple Fever: la manicure romantica di Selena Gomez

Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»

I 33 anni di Selena Gomez fra allenamento funzionale, dieta flessibile e salute mentale

selena gomez benny blancoL’abito da sposa di Selena Gomez, chi ha firmato il vestito ispirato all’epoca d’oro di Hollywood - Selena Gomez, per il matrimonio con il compagno Benny Blanco, ha scelto un lungo abito bianco in stile vecchia Hollywood, abbinato a gioielli di diamanti ... fanpage.it scrive

Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati (ed erano meravigliosi) - in una cerimonia intima ma piena di celeb a Santa Barbara, California. elle.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Selena Gomez Benny Blanco