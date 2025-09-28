Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati | nozze intime in California Il post

Selena Gomez e Benny Blanco sono ufficialmente marito e moglie. La cantante e attrice, 33 anni, ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram con una serie di immagini romantiche e la semplice didascalia "9.27.25" accompagnata da due cuori. Una storia d'amore rapida e intensa. La coppia si era conosciuta nel 2023 e, dopo un anno di relazione, a dicembre 2024 era arrivato l'annuncio del fidanzamento ufficiale. Il matrimonio è stato celebrato meno di dodici mesi dopo, con una cerimonia privata a Santa Barbara, in California.

