Seimila euro per ogni negozio vuoto | a Zola Predosa il bando salva-vetrine

Bolognatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Basta vetrine fantasma a Zola Predosa. Il Comune ha pubblicato un bando per l'erogazione di quattro contributi da 6mila euro ciascuno per l'avvio di attività economiche in locali commerciali sfitti con vetrine sul fronte strada. Il sostegno è previsto per due attività nel capoluogo di Lavino, uno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

