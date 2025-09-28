Seie B Nazionale | i biancorossi di coach Dalmonte sono sempre sotto nei parziali della gara con un Kupstas praticamente nullo la Luiss si dimostra più forte L’Andrea Costa sbatte contro Roma esordio amaro in casa

ANDREA COSTA 59 LUISS ROMA 70 UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 2, Chessari 3, Tamani 4, Moffa 2, Filippini, Raucci 8, Sanguinetti 8, Gatto 13, Thioune 7, Zedda 12. All. Dalmonte. LUISS ROMA: Jovovic 1, Fernandez 8, Bottelli 18, Casella 4, Falluca 6, Pasqualin 6, Sylla 6, Atamah 2, Cucci 3, Salvioni 16. All. Righetti. Arbitri: Suriano, Pulina, Forconi. Note: parziali 10-15; 27-31; 44-54. Tiri da due: 1227; 1331. Tiri da tre: 623; 929. Tiri liberi: 1725; 1724. Rimbalzi: 33-43. Debutto casalingo amaro per l’Andrea Costa, sconfitta meritatamente dalla Luiss al Ruggi. Pesano le lacune dei singoli, su tutte quelle dello straniero Kupstas (0 punti dal campo) nullo per tutta la gara e al pari dei compagni in difficoltà a trovare soluzioni in area; così come pesano i 16 rimbalzi offensivi di Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seie B Nazionale: i biancorossi di coach Dalmonte sono sempre sotto nei parziali della gara con un Kupstas praticamente nullo, la Luiss si dimostra più forte. L’Andrea Costa sbatte contro Roma, esordio amaro in casa

In questa notizia si parla di: seie - nazionale

