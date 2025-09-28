Sei vittorie su sette e miglior attacco del girone L' Arezzo al comando della classifica

Arezzonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA PRESTAZIONE - Come qualità complessiva, come palleggio, come brillantezza di gambe e di idee, l’Arezzo contro il Carpi ha fatto meno rispetto ad altre uscite. Lo ha detto Bucchi in sala stampa e lo hanno confermato i novanta minuti. Dopo quattro gare in appena due settimane, ci stava che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vittorie - sette

Trionfo per l’evento “Boxe sotto le stelle”: a segno sette vittorie e un pareggio

Matilde Montanari, energia inarrestabile: due vittorie in sette giorni. E c'è la consacrazione di Beppe Vessicchio

Sei vittorie su sette e miglior attacco del girone. L'Arezzo al comando della classifica - Ma la concorrenza non molla: il Ravenna è a braccetto con gli amaranto, ... arezzonotizie.it scrive

sei vittorie sette migliorSei vittorie su sette di Allegri contro Italiano sono arrivate con il punteggio di 1-0 - Quello di ieri sera è stato il nono confronto tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, con un bilancio di sette successi per il tecnico rossonero, una vittoria per l'allenatore ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Sei Vittorie Sette Miglior