Sei licenziato! La vignetta di Trump contro Powell
Nuovo attacco di Donald Trump a Jerome Powell, attuale presidente della Federal Reserve. In un post pubblicato recentemente su Truth Social, il presidente ha condiviso una vignetta in cui appare mentre punta il dito verso Powell e pronuncia la frase: "SEI LICENZIATO!". Nella scena, Powell è rappresentato con una scatola contenente i suoi effetti personali, sullo sfondo compare il sigillo della Federal Reserve. La frase è un’autocitazione divenuta celebre ai tempi del programma televisivo "The Apprentice", che Trump conduceva prima di entrare in politica. Secondo un’analisi visiva di ChatGPT, riportata dalla CNBC, l’immagine sembrerebbe essere stata "generata dall'intelligenza artificiale o illustrata digitalmente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
