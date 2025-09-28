Sei anni di restauro Riaperto il Bernareggi

Un viaggio lungo 1.700 anni nella storia della chiesa di Bergamo. Ieri in Città Alta, il cuore medievale del capoluogo orobico, è stato inaugurato il "nuovo" Museo Diocesano Adriano Bernareggi, intitolato al vescovo della città dal 1936 al 1953, incastonato tra la Cappella Colleoni e il Battistero della Cattedrale. A tagliare il nastro, alla presenza delle massime autorità cittadine, l'attuale vescovo monsignor Francesco Beschi. Un'apertura che restituisce alla città uno spazio carico di storia. La nuova sede si apre sul Colle di San Salvatore, nell'antico palazzo episcopale tornato a nuova vita dopo un lungo restauro di sei anni, dal 2019 al 2025, a ospitare oltre 900 metri quadri di superficie espositiva con dieci sale su due piani.

