A Cremona Musica international Exhibitions and Festival è arrivata una vera “chicca” per gli appassionati del rock: la mostra “Pagine di Rock”. Oggi all’interno del nuovo salone electric Sound Village, potrete ammirare una collezione unica di icone e curiosità sui grandi del rock. Un’occasione imperdibile per viaggiare tra i mitici festival degli anni ‘70 – da Woodstock all’isola di Wight – fino al tragico assassinio di John Lennon. La mostra espone contratti storici, prime pagine di riviste come Rolling Stone, manifesti di concerti e persino oggetti da palco e pezzi di strumenti. Curiosissimi alcuni cimeli che narrano aneddoti esilaranti, come le ricevute dei taxi del batterista dei Queen, Roger Taylor, che viaggiava sotto lo pseudonimo “howie”, o il contratto dei Black Sabbath che un giovane Ozzy Osbourne temeva di firmare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segreti dei grandi del rock in un’esposizione inedita