Segnala risultato e obiettivi mentre Yamal ritorna per aiutare i campioni a andare in cima
2025-09-28 20:30:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Barcellona ha approfittato del martellamento del Real Madrid per mano dell’Atletico Madrid mentre si muovevano in cima a Laliga, anche se con una vittoria poco convincente per 2-1 sul Real Sociedad. I campioni in carica si sono avvicinati alla partita allo stadio olimpico sapendo di avere la possibilità di saltare i loro rivali d’arco dopo essere stati schiacciati 5-2 da Atletico sabato. La Barca è stata potenziata dal ritorno di Lamine Yamal alla squadra dopo quattro partite fuori con un infortunio all’inguine, ma sono rimasti incredibilmente indietro al 31 ° minuto quando Alvaro Odriozola si è trasformato dal raggio di punta al 31 ° minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: segnala - risultato
Segnala, risultato, squadre come Casemiro e Mainoo Hit Bar in Pre -Seas Friendly Draw a Stoccolma
Segnala, obiettivi del risultato mentre il papa rende Howler ed Elanga debutta nel thrashing pre -stagione di Magpies
Segnala, risultato, obiettivi come Saka segna il vincitore ma Gunners perdono Shootout
Stupidità artificiale. Un amico mi segnala uno strumento che mi riferisce utilissimo per scovare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti. Io gli do in pasto il primo capitolo del mio primo libro, scritto nel 2016. Ecco il risultato. Mah. - X Vai su X
Il Console di Syldavia in Taurinia segnala questo interessante, approfondito e lungo articolo che mostra l'evoluzione di Tintin, da personaggio realizzato da un singolo autore, a risultato maturo "di un'intelligenza collettiva, guidata da un visionario perfezionista - facebook.com Vai su Facebook