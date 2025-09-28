Segnala risultato e obiettivi mentre Yamal ritorna per aiutare i campioni a andare in cima

Justcalcio.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-28 20:30:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Barcellona ha approfittato del martellamento del Real Madrid per mano dell’Atletico Madrid mentre si muovevano in cima a Laliga, anche se con una vittoria poco convincente per 2-1 sul Real Sociedad. I campioni in carica si sono avvicinati alla partita allo stadio olimpico sapendo di avere la possibilità di saltare i loro rivali d’arco dopo essere stati schiacciati 5-2 da Atletico sabato. La Barca è stata potenziata dal ritorno di Lamine Yamal alla squadra dopo quattro partite fuori con un infortunio all’inguine, ma sono rimasti incredibilmente indietro al 31 ° minuto quando Alvaro Odriozola si è trasformato dal raggio di punta al 31 ° minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segnala - risultato

Segnala, risultato, squadre come Casemiro e Mainoo Hit Bar in Pre -Seas Friendly Draw a Stoccolma

Segnala, obiettivi del risultato mentre il papa rende Howler ed Elanga debutta nel thrashing pre -stagione di Magpies

Segnala, risultato, obiettivi come Saka segna il vincitore ma Gunners perdono Shootout

Cerca Video su questo argomento: Segnala Risultato Obiettivi Mentre