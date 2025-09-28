Seggi aperti

Ore 7 - in tutta la Regione. Al via ufficialmente la tornata elettorale che permetterà ad oltre 1 milione di marchigiani di scegliere il prossimo presidente. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Domenica 28 e lunedì 29 settembre nelle Marche si voterà per le elezioni regionali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00. Forza, Matteo Ricci! Vota Partito Democratico! - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Marche, seggi aperti: primi dati sulla affluenza alle 12. Il governatore uscente Acquaroli sfida Ricci. Si vota anche in Valle d'Aosta - Urne aperte oggi, fino alle 23, nelle Marche e in Valle d'Aosta. ilmessaggero.it scrive

