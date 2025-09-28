Seggi aperti nelle Marche | alle 12 | 00 l' affluenza si ferma al 10,59%

AGI - Affluenza in calo nelle Marche, dove alle 12:00 hanno votato il 10,59% degli aventi diritto. Pesaro Urbino è la provincia dove più cittadini si sono recati alle urne (12,34%) e Ancona quella dove la disaffezione è più marcata (9,60%). I numeri di questa competizione elettorale. Saranno 1.330.501 i marchigiani, su una popolazione di 1.487.150, chiamati ad eleggere il presidente della giunta e a rinnovare il consiglio regionale. Sei i candidati in corsa per la guida di Palazzo Raffaello e 18 liste a sostenerli: Francesco Acquaroli, governatore uscente e leader della coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Liste Civiche, Civici Marche, I Marchigiani per Acquaroli, Noi Moderati), Matteo Ricci, europarlamentare dem alla guida del centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Matteo Ricci presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci, Pace, salute, lavoro), Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Agi.it

