Seggi aperti nelle Marche | 1,3milioni di cittadini chiamati a scegliere tra Ricci e Acquaroli

AGI - Saranno 1.330.501 i marchigiani, su una popolazione di 1.487.150, chiamati ad eleggere il presidente della giunta e a rinnovare il consiglio regionale. Sei i candidati in corsa per la guida di Palazzo Raffaello e 18 liste a sostenerli: Francesco Acquaroli, governatore uscente e leader della coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Liste Civiche, Civici Marche, I Marchigiani per Acquaroli, Noi Moderati), Matteo Ricci, europarlamentare dem alla guida del centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Matteo Ricci presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci, Pace, salute, lavoro), Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Seggi aperti nelle Marche: 1,3milioni di cittadini chiamati a scegliere tra Ricci e Acquaroli

In questa notizia si parla di: seggi - aperti

Guinea, aperti i seggi per il referendum costituzionale

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

Domenica 28 e lunedì 29 settembre nelle Marche si voterà per le elezioni regionali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00. Forza, Matteo Ricci! Vota Partito Democratico! - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Come scrive fanpage.it

Elezioni Regionali Marche e Valle d'Aosta 2025 in diretta | Urne aperte: oggi si vota fino alle 23 - Nelle Marche l'elezione del presidente di Regione è diretta, mentre in Valle d'Aosta si eleggono solo i membri del Consiglio ... Scrive corriere.it