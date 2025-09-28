Sedici palloncini bianchi in cielo, come i suoi sedici anni. È la scritta che legava i palloncini fatti volare durante il funerale di Leonardo Renzoni, per gli amici "Renzo", lo studente morto mercoledì 17 settembre in uno scontro frontale con Jacopo Gambini, anche lui deceduto, mentre entrambi erano in sella alle loro moto in un’area di sosta vicino allo stabilimento Ikea. Il sole alto e le nuvole diradate, in una giornata d’estate improvvisamente tornata a scaldare Pisa, hanno accompagnato l’addio nella basilica di San Pietro Apostolo, a San Piero a Grado. A celebrare l’eucarestia è stato don Bryan Dal Canto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sedici palloncini per Leo: "Vivrai sempre con noi"