seconda il serricciolo ospite del segromigno mentre la villafranchese sfida il valfreddana luci punate su pontremoli monzone il san vitale candia a caccia del bis

Scatta questo pomeriggio alle ore 15,30, la giornata numero due del campionato di Seconda Categoria. È già esame di riparazione per il Ricortola costretto a riordinasi nelle idee e negli atteggiamenti, partendo dalla sconfitta registrata all’esordio sul campo dell’ambizioso Vorno. La sfida nelle vicinanze di via Delle Pinete contro una delle favorite alla vittoria finale qual è il Corsanico, per la comitiva di Rossano Brizzi è già tappa importantissima sia a livello psicologico che per la graduatoria. Nell’occasione i versiliesi di Mazzei non sono affatto disponibili a cedere terreno, animati dalla volontà di confermare le ottime qualità e soprattutto di dare corpo al progetto- programma di ritornare sul palco della Prima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

