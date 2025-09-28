Seconda Il Serricciolo ospite del Segromigno mentre la Villafranchese sfida il Valfreddana Luci punate su Pontremoli-Monzone Il San Vitale Candia a caccia del bis
Scatta questo pomeriggio alle ore 15,30, la giornata numero due del campionato di Seconda Categoria. È già esame di riparazione per il Ricortola costretto a riordinasi nelle idee e negli atteggiamenti, partendo dalla sconfitta registrata all’esordio sul campo dell’ambizioso Vorno. La sfida nelle vicinanze di via Delle Pinete contro una delle favorite alla vittoria finale qual è il Corsanico, per la comitiva di Rossano Brizzi è già tappa importantissima sia a livello psicologico che per la graduatoria. Nell’occasione i versiliesi di Mazzei non sono affatto disponibili a cedere terreno, animati dalla volontà di confermare le ottime qualità e soprattutto di dare corpo al progetto- programma di ritornare sul palco della Prima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: seconda - serricciolo
Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria il Serricciolo opsita la Gragnolese. L’Atletico chiede strada al Ricortola. Pontremoli incrocia il D.B. Fossone
Calcio, In seconda categoria avvio rallentato per pontremoli e monzone. Parte forte il Serricciolo di Bambini: "Soddisfatto della prova fornita dai ragazzi»
Seconda amichevole per i ragazzi della Juniores di mister Canepa che si impongono di misura e ben figurano contro un Serricciolo più avanti nella preparazione. La rete è stata realizzata dal bomber Lugeri che approfitta nel primo tempo di una disattenzione - facebook.com Vai su Facebook
Seconda Il Serricciolo ospite del Segromigno mentre la Villafranchese sfida il Valfreddana. Luci punate su Pontremoli-Monzone. Il San Vitale Candia a caccia del bis - Scatta questo pomeriggio alle ore 15,30, la giornata numero due del campionato di Seconda Categoria. Lo riporta sport.quotidiano.net