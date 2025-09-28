Seconda Categoria Primo derby Capraia e Santa Maria L’Aurora farà visita a La Corte
Primo ed inedito derby oggi in Seconda Categoria per quanto riguarda le squadre del circondario. Nell’odierna seconda giornata del girone F (fischio d’inizio alle 15.30) al Brandani di Montelupo si sfideranno infatti Capraia e Santa Maria. In verità si tratta del remake della recente sfida del primo turno di Coppa Toscana andata in scena solo due settimana fa e che terminò con un eloquente 5-2 per il Santa Maria. Entrambe arrivano a questo secondo scontro diretto stagionale dopo aver pareggiato all’esordio. Nello stesso raggruppamento il neopromosso Sporting Lazzaretto proverà a dare seguito alla vittoria di domenica scorsa ospitando al Lensi il Sesto Calcio, reduce dal 2-2 casalingo contro il Monterappoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
