Se la crisi della diplomazia è strutturale La versione di Pellicciari
L’intervento fiume di Donald Trump all’Assemblea Generale dell’Onu riflette lo stallo della diplomazia occidentale. Non riguarda solo le relazioni tra Stati, ma lo svuotamento di procedure e pratiche che per decenni avevano reso la diplomazia una dimensione autonoma, distinta dalla politica interna. È un aspetto poco presente nel dibattito pubblico, dove sopravvive una stantia retorica da “ritorno alla diplomazia”, ripetuta come un vuoto mantra. Siamo di fronte a una crisi strutturale iniziata da tempo (che Trump ha solo accentuato) fatta di molteplici dimensioni che si intrecciano e svuotano la diplomazia della sua funzione originaria. 🔗 Leggi su Formiche.net
