Uomini e donne senza dimora e studenti sono gli attori protagonisti dello spettacolo teatrale basato su "Il rigore più lungo del mondo" di Osvaldo Soriano, per la regia di Stefano Luci, che andrà in scena oggi alle 21 (ingresso libero) in viale Borgo Valsugana 153 nella sede del Centro Servizi. In un paesino sperduto della Patagonia, un arbitro fischia un rigore proprio allo scadere della partita decisiva del campionato della Valle del Rio Negro. La squadra favorita esulta, ma gli avversari protestano e l’esecuzione viene rinviata di un’intera settimana. Da quel momento, tutto il paese vive in funzione di quel tiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se gli attori sono i senza fissa dimora

