scuole volta e palestra verdi riqualificazione terminata

Conclusi due importanti interventi di edilizia pubblica, che restituiscono alla cittadinanza spazi rinnovati, sicuri e funzionali. Si tratta della palestra di via Verdi e delle scuole medie ‘Alessandro Volta’. "La conclusione di questi due cantieri - ha dichiarato la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari- rappresenta un passo significativo nel percorso di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico. Restituire alla comunità spazi sicuri, moderni e funzionali significa investire nel benessere delle persone e nella qualità della vita collettiva. La palestra di via Verdi torna a essere un punto di riferimento per lo sport e per la gestione delle emergenze, mentre la scuola ‘Alessandro Volta’ offre oggi ambienti più accoglienti e adeguati alle esigenze di studenti e insegnanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

