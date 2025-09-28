Scuola superiore dell' Università Ida Nicotra nominata presidente

Ida Nicotra, docente di diritto costituzionale e pubblico del dipartimento di Giurisprudenza, è stata nominata, con decreto del rettore Enrico Foti, presidente della Scuola superiore di Catania per il prossimo triennio. Nicotra, già componente dell’autorità nazionale anticorruzione, tra il 2014 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scuola superiore di Catania, arriva la nomina: la professoressa Ida Nicotra è la nuova presidente - La professoressa Ida Angela Nicotra, ordinaria di diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, è stata nominata, con decreto del rettore ... Da itacanotizie.it

Scuola Superiore di Catania, il preside Malfitana si dimette: la prof. Ida Nicotra verso la successione - Oggi, 19 settembre, giorno dell’insediamento del nuovo rettore Enrico Foti, il preside della Scuola superiore di Catania ha rimesso il proprio incarico. Segnala itacanotizie.it