Scuola-laboratorio e intelligenza artificiale per prevenire il disagio giovanile Master di II livello

In un’epoca di rapidi cambiamenti sociali e tecnologici, la scuola è chiamata a rispondere a sfide complesse, tra cui l’aumento del complesso fenomeno del disagio giovanile. In tale contesto, l’integrazione di strumenti innovativi e scientificamente validati nella didattica e nella progettazione educativa non rappresenta più una mera opzione, ma una necessità improrogabile. L’Università della Calabria . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - laboratorio

Coi fondi del Pnrr un nuovo asilo: "Sarà una scuola-laboratorio con spazi ampi e molto luminosi"

Scuola-laboratorio e intelligenza artificiale per prevenire il disagio giovanile. Master di II livello

Concorso Mad for Science 2025/26, in palio 200mila euro per implementare il laboratorio della scuola. Candidature entro il 27 novembre

Domani anche la Scuola Waldorf Como presenterà un laboratorio nell'ambito del @festivaldellegno ! Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook

Intelligenza artificiale a scuola, Acer e Intel portano progetti pilota anche in Italia: “Creazione contenuti, pianificazione e personalizzazione delle lezioni” - AI Classroom è un’iniziativa che si aggiunge al progetto Skills for Innovation riconosciuto dalla Commissione Europea come pienamente allineato al quadro EU DigComp ... Scrive ilgiorno.it

Intelligenza Artificiale, in Gazzetta il testo della delega al Governo, cosa c’è per la scuola: dagli studenti ad alto potenziale, alla formazione STEM - 132 introduce una serie di disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale. Lo riporta orizzontescuola.it