scuola diritto negato a mio figlio sordo dalla nascita non ha sostegni

"Mio figlio, disabile grave al 100%, con una sordità profonda bilaterale, con impianto cocleare, comunica solo attraverso la lingua dei segni Italiana. Frequenta l’ultimo anno delle medie ma non ha ancora l’ assistente alla lis, che gli spetterebbe per legge". Lo denuncia la madre del ragazzo che si appella alle istituzioni per avere un supporto valido e vedersi riconosciuto un diritto. "Mio figlio - prosegue - è da gennaio dell’ anno scorso che non ha un assistente, pur essendogli state riconosciute un totale di 15 ore settimanali. Ne ha soltanto 18 di insegnante di sostegno che ovviamente non è specializzata nella LIS, e si organizza per quello che può, essendo lo specialista LIS tutt’ altra figura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

