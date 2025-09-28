Scuola di via Tasso ancora chiusa genitori esasperati | Quanto tempo ci vorrà realmente per rientrare in classe?

Si allungano i tempi per gli studenti della scuola di via Tasso a Latina. Nella commissione istruzione è stato spiegato che occorreranno altri giorni per sistemare altre problematiche emerse durante i lavori. E i genitori sono esasperati: ""Sapevamo che sarebbe andata così e il fatto che sia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

