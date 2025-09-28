GROSSETO Tutto pronto per lo Scriabin Concert Series. Prende il via oggi alle 17,30, nella chiesa dei Bigi a Grosseto, la nuova stagione della Scriabin Concert Series, la rassegna pianistica promossa dall’associazione musicale Scriabin diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e con il sostegno del Comune di Grosseto e dell’orchestra Città di Grosseto. Ad inaugurare il cartellone sarà il pianista grossetano Jacopo Mai, già protagonista di un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scriabin Concert. Inizia al piano. Jacopo Mai