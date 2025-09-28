Sergio Endrigo è stato un cantautore colto, elegante e delicato, con un suo stile riflessivo e intimo, che ha regalato al mondo capolavori in parole e musica capaci di evocare immagini e sentimenti con una forza che solo i grandi artisti sanno infondere nelle loro opere. Nato nel 1933 a Pola, allora italiana, ha vissuto con la sua famiglia il dramma dell’esodo, condiviso purtroppo con migliaia di altri. Un dramma da cui, anni dopo, nasce una delle sue meravigliose canzoni: 1947 («Da quella volta non ti ho trovato più strada fiorita della gioventù. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà»). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scoprire Sergio Endrigo scrittore: torna in libreria il visionario (e profetico) “Quanto mi dai se mi sparo?”