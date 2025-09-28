Scopre di non avere l' assicurazione dopo l' incidente e denuncia il broker per truffa

Solo dopo aver subito un incidente stradale scopre che la sua auto non è coperta dall’assicurazione e denuncia il broker.E’ quanto accaduto a una donna dell’alto casertano che ha presentato una querela ai carabinieri nei confronti di un professionista di Vairano Patenora. A maggio, secondo il suo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Assicurazione auto scaduta, quanti giorni di copertura rimangono - Quali sono i tempi e le regole per chi circola con l’assicurazione auto scaduta e sfrutta il periodo di comporto previsto dalle legge ... Riporta quifinanza.it

Assicurazione fantasma, lo scopre dopo l'incidente: il 45enne pagava da due anni un intermediario che rilasciava attestazioni false - Un'assicurazione concordata su internet, dopo uno scambio di mail e documenti, per poi scoprire di aver viaggiato per due anni con una polizza fantasma correndo ... Si legge su ilgazzettino.it