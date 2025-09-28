Scoppia la lite in via Acrone e salta fuori un coltellaccio | denunciato un 38enne

Trentottenne marocchino denunciato, alla Procura, per porto abusivo di armi. È stato trovato in possesso, dopo che era stata segnalata una furibonda lite in via Acrone, di un coltellaccio. Arma bianca che è stata recuperata e posta sotto sequestro. Non è chiaro né perché sia scoppiata la lite, né. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

