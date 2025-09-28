L’idea della Lega sulla tassa sugli extraprofitti alle banche fa saltare dalla sedia Antonio Tajani. L’equilibrio nel Governo torna a essere scombussolato dal piano del gruppo economico del Carroccio per finanziare la prossima Manovra: chiedere un contributo da 5 miliardi ai maggiori istituti di credito. Proposta avallata da Matteo Salvini, ma rispedita al mittente senza se e senza ma dall’altro vicepremier, che ha da subito messo in chiaro e senza giri di parole l’indisponibilità di Forza Italia su questo tipo di provvedimento. La proposta della Lega. La temperatura si è cominciata ad alzare nella maggioranza dopo la diffusione del comunicato stampa del gruppo economico della Lega, nel quale, in vista della legge di bilancio, si ipotizza un intervento sugli extraprofitti dei grandi gruppi bancari, prelevando 5 miliardi dalle banche per sostenere famiglie, artigiani e imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scontro Salvini-Tajani, 5 miliardi dalle banche alle famiglie: “Roba da Unione Sovietica”