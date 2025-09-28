Scontri fra tifosi prima di Pisa – Fiorentina | attimi di tensione

PISA – La città è scesa in stato d’allerta in vista del derby tra Pisa e Fiorentina, ma non sono mancati momenti di forte tensione. Nella mattinata di oggi (28 settembre) si sono registrati scontri tra tifosi nelle vie vicine alla piazza del mercato. Intorno alle 10, un gruppo di circa un centinaio di ultras della Fiorentina è arrivato nei pressi di via Paparelli; sarebbero stati armati di bastoni e mazze, hanno intonato cori contro i nerazzurri e lanciato petardi. È stato anche esposto uno striscione contro il rincaro dei biglietti nei settori popolari. Le zone interessate sono state via Carducci, via Leopardi e l’area intorno alla Fontina, non lontano dallo stadio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it