Sconosciuto entra in casa e decapita bimbo di 5 anni vicini inferociti lo linciano | orrore in India

L’aggressione brutale quando un uomo di 24 anni, considerato mentalmente instabile, è entrato senza motivo in casa della famiglia del piccolo uccidendo il bimbo che dormiva. Quando la madre del piccolo è entrata, si è trovata davanti alla terribile scena. Le sue urla di disperazione hanno attirato la gente del posto che ha linciato l'uomo fino a ucciderlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

