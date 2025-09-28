Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola, che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Rimase alla DS fino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scomparso a 95 anni il giornalista Carlo Sassi: fu il pioniere della moviola