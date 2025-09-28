Scomparso a 95 anni il giornalista Carlo Sassi | fu il pioniere della moviola

Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola, che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Rimase alla DS fino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

scomparso 95 anni giornalistaMorto Carlo Sassi, il giornalista della moviola: aveva 95 anni - Volto storico della Domenica Sportiva aveva introdotto la revisione al rallenty degli episodi controversi della giornata calcistica ... Lo riporta quotidiano.net

scomparso 95 anni giornalistaMorto Carlo Sassi, addio al giornalista che inventò la moviola - Morto Carlo Sassi, addio al giornalista che inventò la moviola introducendola nel 1967 alla Domenica Sportiva. Segnala msn.com

