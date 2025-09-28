Scomparsa di Rauch cordoglio della Regione
La Regione Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Rauch, designer e illustratore di fama internazionale.Figura di rilievo della cultura visiva italiana, Rauch ha collaborato con importanti istituzioni nazionali e internazionali, e rappresenta una stagione significativa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Andrea Rauch, venuto a mancare ieri sera all’ospedale della Gruccia. Nato a Siena nel 1948, Andrea Rauch è stato un importante designer e illustratore, figura di rilievo della cultura visiva italiana. Ha pro - facebook.com Vai su Facebook
Addio al grafico e illustratore Andrea Rauch: il cordoglio della Toscana - Lutto nel mondo della cultura per la morte di Andrea Rauch, 78 anni, grafico e illustratore di fama internazionale, figura di rilievo della cultura visiva ... Secondo gonews.it
