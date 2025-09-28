Scirpoli e La Torre incastrati dalle rivelazioni dei collaboratori di giustizia
Se non fosse stato per le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, probabilmente il duplice omicidio di Nicola Ferrelli detto ‘mezzo chilo’, cognato di Salvatore Di Summa, e di Antonio Petrella, commesso il 20 giugno 2017 sulla strada provinciale 38 in agro di Apricena, all'intersezione con la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Massacrati a colpi di kalashnikov, arrestati Scirpoli e La Torre per il duplice omicidio di Apricena: "Azione brutale"
Uccisero i rivali in pieno giorno con i kalashnikov nel 2017, arrestati Scirpoli e La Torre della mafia Foggiana
Nicola Ferrelli e Antonio Petrella furono in strada nel 2017. A distanza di otto anni la polizia ha arrestato Francesco Scirpoli e Pietro La Torre, 43 anni, avrebbero fatto parte del commando che eseguì il massacro. Una strage compiuta di giorno, su una strada tr
Duplice omicidio Apricena, arrestati Scirpoli e La Torre. Rossi (Dda): "In Capitanata la mafia non fa più ciò che vuole" #OMICIDIO #MAFIA #APRICENA
CRONACA Arresti Scirpoli – La Torre. procuratore Dda: “Risolviamo omicidi con Stato unito e Magistratura autonoma» - Mi auguro con tutto il cuore che questo equilibrio costituzionale non venga mai toccato, per impedire che fatti simili possano ripetersi. Riporta statoquotidiano.it