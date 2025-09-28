Sciopero nazionale di Trenitalia | previste cancellazioni e variazioni

Uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord è indetto dalle ore 21 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre. Lo rende noto Gruppo Fs: i treni possono subire cancellazioni o variazioni.Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Sciopero nazionale trasporto ferroviario, 2 e 3 ottobre: orari, fasce garantite e treni a rischio - Lo sciopero prenderà il via alle 21:00 di domenica 2 ottobre e si concluderà alle 20:59 di lunedì 3 ottobre. Lo riporta ilquotidianodellazio.it

Sciopero 2 – 3 ottobre 2025: treni fermi per 24 ore - I treni si fermano 24 ore per lo sciopero del 2 e 3 ottobre 2025: scopri gli orari della protesta e la lista dei treni garantiti. Si legge su sicurauto.it