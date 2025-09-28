Schwoch | Dopo il Napoli il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Televomero della sfida contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schwoch: “Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto”

In questa notizia si parla di: schwoch - dopo

Corsa Scudetto, Schwoch non ha alcun dubbio: «Dopo il Napoli ecco quale squadra vedo favorita…»

#Schwoch non ha dubbi: "#Napoli e #Milan in prima fila per lo #Scudetto, per me #Inter e #Juve vengono dopo" Vai su X

Schwoch: "Lucca è stato strapagato, non è pronto per giocare in un grande club" - facebook.com Vai su Facebook

Schwoch: “Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto” - Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Televomero della sfida contro il Milan di questa sera. Lo riporta msn.com

Schwoch: "Il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto dopo il Napoli: ha una buonissima rosa e un allenatore vincente" - Napoli: "Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto. Come scrive milannews.it