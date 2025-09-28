Schubert… nel salotto di Garibaldi
CASTELFIORENTINO Una visita guidata con introduzione storica a cura di Giuseppe Rigoli (Società Storica della Valdelsa), seguita da un intrattenimento musicale. Oggi la Villa privata Tinti-Fabiani, che nel 1867 ospitò Giuseppe Garibaldi, apre nuovamente le proprie porte per l’evento "Schubert. nel salotto di Garibaldi" organizzato dall’associazione "Amici della Lirica Umberto Borsò". Il pomeriggio a villa di Petrazzi di Castelfiorentino, che fa parte del circuito delle "Case della Memoria", si aprirà con una visita guidata dell’edificio per concludersi con l’esecuzione di musica vocale da camera proprio nel salone della villa, rievocando così l’atmosfera dei tipici salotti ottocenteschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: schubert - salotto
