L'appello del Quirinale per lo stop alla Flotilla ha spiazzato anche il "Campo largo". Ma è soprattutto il Pd a essere in difficoltà. Se a caldo era intervenuto, per la maggioranza del partito, il responsabile Esteri Peppe Provenzano, dicendosi d'accordo con Sergio Mattarella, e i riformisti hanno reagito in blocco accogliendo le parole del capo dello Stato, la reazione della leader Elly Schlein arriva soltanto a 24 ore di distanza. La segretaria parla a margine delle celebrazioni per i 40 anni di Arcigay, a Roma. Il senso dell'equilibrismo è: condividiamo il richiamo di Mattarella, invitiamo a proseguire il dialogo per perseguire tutte le soluzioni ma non siamo noi a decidere sulla sorte della missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein in difficoltà: "Non siamo noi gli organizzatori"