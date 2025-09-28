Schlein e la Flotilla | la sua proposta equivale a dichiarare guerra a Israele
La segretaria del Pd Elly Schlein ha scelto di schierarsi senza esitazioni con la Flotilla diretta a Gaza, chiedendo che il governo italiano si faccia promotore di una missione di scorta europea. Un’affermazione che, al netto del linguaggio umanitario, equivale a una dichiarazione di guerra a Israele. Perché la conseguenza è chiara: una scorta non è un gesto simbolico, ma l’impiego di navi militari a protezione di imbarcazioni civili. Significa posizionare unità europee davanti al blocco navale israeliano e trasformare un’azione di protesta in uno scontro tra Stati. La logica tecnica dietro lo scontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
