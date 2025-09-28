Schlein critica il salvataggio di Mps uccisa dalla sinistra

A Siena, la segretaria dem attacca l’esecutivo sull’operazione Mediobanca, ma dimentica il ruolo decisivo dei governi di centrosinistra nel dissesto e nel salvataggio di Mps. Il rilancio della banca è arrivato solo con l’intervento dell’attuale maggioranza. 🔗 Leggi su Laverita.info

