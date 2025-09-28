Schianto tra quattro auto | sei persone ferite Coinvolti anche tre minori

Arezzonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schianto tra quattro auto questo pomeriggio in viale Europa, la circonvallazione di Terranuova Bracciolini. Erano le 15,40 circa quando il 118 della Asl Toscana Sud Est si è attivato. Nell'incidente 9 persone sono rimaste coinvolte, sei di loro sono stati portati alla Gruccia. Illesi tre minori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - quattro

Schianto mortale sulla A4, quattro morti e un ferito grave

Schianto mortale sulla A4, chi sono le quattro vittime

Inversione sbagliata, 7 km contromano e lo schianto: così sono morte le quattro persone nell’incidente sull’A4

Marone, schianto nella galleria Trentapassi: due auto in fiamme e quattro feriti - Grave incidente nella mattinata di sabato 27 settembre lungo la Sp510, all'altezza di Vello: due auto sono entrate in collisione prendendo fuoco. Secondo quibrescia.it

Dubino, scontro fra quattro auto: il più grave è un bambino di otto anni. Nello schianto altri sei feriti - Il bilancio è di sette feriti, tra loro un bambino di otto anni, tra i più gravi, elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni ... Come scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Quattro Auto Sei