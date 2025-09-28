Schianto tra quattro auto | sei persone ferite Coinvolti anche tre minori

Schianto tra quattro auto questo pomeriggio in viale Europa, la circonvallazione di Terranuova Bracciolini. Erano le 15,40 circa quando il 118 della Asl Toscana Sud Est si è attivato. Nell'incidente 9 persone sono rimaste coinvolte, sei di loro sono stati portati alla Gruccia. Illesi tre minori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

